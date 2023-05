Sulle spalle di Cabral: il bomber di Conference vuole eliminare il “suo” Basilea

Arthur Cabral è recuperato, dopo la paura dei giorni scorsi. La conferma è arrivata ieri, alla ripresa degli allenamenti. Il brasiliano infatti, che ha saltato le ultime due gare di campionato per un dolore al piede, ha lavorato in gruppo e domani, quindi, guiderà la Fiorentina a caccia della rimonta. Del resto, questa è la sua competizione. Fino a oggi sono 7 i gol (in 12 presenze) e l’ultimo, appunto, l’ha segnato proprio nella sfida di andata. "Non è finita — disse giovedì scorso — siamo una grande squadra e possiamo vincere da loro".