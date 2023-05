Sulle ali del sogno i viola vanno a Praga. Delirio Fiorentina

La Gazzetta dello Sport parla del successo viola di Basilea. Sulle ali del sogno, recitava lo striscione dei tifosi di casa. Ma le ali le hanno messe i viola per volare a Praga. Dopo 33 anni la Fiorentina torna in una finale europea. Barak fenomenale, nell'unica occasione avuta a fare centro. Messo dentro da Italiano per fare la punta. Così come Nico che ne fa 2. Sono 12 per lui in stagione, record personale. La Fiorentina ha giocato un numero enorme di gare, ma anche il Basilea non scherza, con 58 partite. Forse per questo gli elvetici erano a pezzi ai supplementari, nonostante la giovane età della rosa. Il popolo viola in delirio, nel settore ospiti intona cori per Rocco Commisso, e ora ci sono 2 finali.