“Sulla via della Dea”: Italiano ha in Vlahovic la certezza che manca a Gasp

Atalanta-Fiorentina mette di fronte due squadre molto diverse: il vantaggio di Italiano si chiama Dusan Vlahovic

Come sempre il tecnico consegnerà la formazione ai suoi un paio d’ore prima del fischio d’inizio. La certezza porta dritta a Dusan Vlahovic, centravanti in grado di segnare 18 gol nel 2021, come Mbappé. Nei top 5 campionati d’Europa hanno fatto meglio solo Lewandowski (29), Messi (23), André Silva (20) e Haaland (20).