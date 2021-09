Impegni troppo ravvicinati con la nazionale. Sudamericani a rischio per Bergamo

Gli argentini torneranno il giorno prima, Pulgar ancora più tardi

Questa sosta per le Nazionali sta creando non pochi grattacapi alle squadre di Serie A, in particolare per quel che riguarda i calciatori sudamericani. Già, perché dall'altra parte dell'Oceano dovranno disputare tre incontri e rientreranno a ridosso della terza giornata di campionato. La Fiorentina non è esclusa da questa problematica con i suoi tre calciatori impegnai in America Latina: Nico Gonzalez , Martinez Quarta e Pulgar .

Gli argentini scenderanno in campo contro il Venezuela stanotte, poi il Brasile domenica e infine sfideranno la Bolivia il 9. Poi il ritorno in Italia previsto il 10, a un giorno dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Immaginarli in campo al Gewiss Stadium è impresa ben più che ardua, sia per lo sforzo fisico, che per quello psicologico, considerando anche il jet lag accumulato. Ma se per loro due le possibilità di vederli in campo saranno davvero basse, per Pulgar sarà praticamente impossibile. Il Cile scenderà in campo il 9 ma in Colombia, ciò significa che per tornare in Italia gli serviranno ben 2 voli. Risultato, il cileno sarà a Firenze l'11, il giorno del match con i lombardi. Da capire se arriverà direttamente a Bergamo o se gli verrà risparmiata la convocazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.