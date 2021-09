La Serbia si tinge di viola. A segno sia Vlahovic che Milenkovic

Grande partita dei due serbi con la propria nazionale, che mettono a segno un gol a testa nel 4-0 contro il Qatar

Una grande Serbia batte in amichevole il Qatar per quattro reti a zero. A segno due giocatori della Fiorentina. Al 60' è proprio l'attaccante classe 2000, Dusan Vlahovic a siglare il 3-0, su assist del fantasista del Sassuolo Djuricic. Infine a chiudere i conti ci pensa Nikola Milenkovic, che al 85', mette il risultato sul 4-0 per la sua Serbia.