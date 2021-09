FOTO – L’ex viola Ilaria Mauro dice addio al calcio giocato

L'ex attaccante viola, Ilaria Mauro, dice addio al calcio giocato dopo un anno con molti problemi fisici, attraverso un post su Instagram

Ringrazio i dottori dell’Humanitas per avermi salvato la vita.

Ringrazio te Calcio, per avermi dato la possibilità di conoscere. Si, conoscere persone stupende, culture diverse, visioni opposte. Conoscere la vittoria che porta gioia, e la sconfitta che ti fa incazzare ma ti porta a lavorare ancora più duramente per raggiungere i tuoi sogni. Mi hai insegnato cos’è il sacrificio, la perseveranza e la pazienza. Mi hai insegnato che….cadi sette volte e ti rialzi otto. Ti porterò sempre con me,nel taschino in alto a sinistra, dove vanno tutte le cose belle della Vita”.