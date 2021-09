Sconcerti: “Sottil deve sfruttare le occasioni. Vlahovic ricorda Batistuta”

Mario Sconcerti ha parlato della Fiorentina, dando un parere sul mercato fatto. Poi ha parlato di Sottil e Vlahovic

Mario Sconcerti, giornalista ed ex dirigente, è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio durante Stadio Aperto. Durante la sua intervista ha parlato anche di Fiorentina, iniziando dal mercato: "Non so se sarebbe mai arrivato un vice-Vlahovic: Borja Mayoral sarebbe stato giusto, ma è un titolare, dovevi negoziare col Real Madrid e non con la Roma e credo poi che lui a fare il vice-Vlahovic non sarebbe mai venuto. Vorrei sapere intanto dove siano finiti quelli che dicevano che la Fiorentina era una squadra gestita da dilettanti e che non ci fosse un progetto. Io sono sempre stato per tenere Callejon, ad esempio. La Fiorentina mi piace molto, i titolari sono buoni, alcuni ottimi, ma bisogna capire i particolari. Per esempio quale sia il livello di Sottil...".