Subito Moise Kean: si vede già la Fiorentina di Palladino

La prima amichevole ufficiale - avversaria la Reggiana - finisce 4-0 e regala sensazioni positive, così come la certezza che la squadra sta metabolizzando le idee di Palladino come una scolaresca attenta, pronta ad applicare le nuove idee. Idee precise, concetti chiari, accompagnati da indicazioni dalla panchina per sistemare quello che non va. E ieri Palladino ha piazzato i suoi con un elastico 4-4-2, con Parisi e Brekalo esterni in mediana, presidiata al centro da Bianco e Mandragora, con Kayode nell’inedito ruolo di centrale accanto a Ranieri, con Biraghi e Dodo sull’esterno. Almeno nella fase di copertura, trasformandosi in un 4-2-3-1, con Sottil e Brekalo pronti a scalare a turno e accompagnare l’azione.