Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Radja Nainggolan. Il belga è ormai ai margini del progetto di Conte e secondo Il Corriere dello Sport su di lui ci sarebbero, oltre al Cagliari, anche Fiorentina, Torino e Genoa. Il centrocampista ex Roma vorrebbe tornare in Sardegna, ma molto dipenderà dalle scelte di mercato dell’Inter.