Su Chiesa c’è anche il Milan: il borsino in caso di partenza, Rocco non farà muro

L’ultima partita di Chiesa in maglia viola. Probabilmente. Così il Corriere Fiorentino definisce SPAL-Fiorentina, che ha visto il numero 25 uscire nel finale lasciando il posto a Dalle Mura, in un ideale passaggio di consegne. Commisso non farà più barricate, lo ha detto e ridetto, ma adesso devono arrivare le offerte giuste. La Juventus rimane in cima alla lista delle pretendenti: vorrebbe rinverdire il parco esterni già rinfrancato dall’arrivo di Kulusevski dal Parma. L’Inter, preso Hakimi, giocherà al ribasso, ma occhio al Milan e a Pioli, che vorrebbe ritrovare Federico. Il fascino di Ibrahimovic non è da sottovalutare. Resistono, qua e là, alcune proposte estere, ma la volontà del giocatore rimane quella di giocarsi in Italia le proprie chances per l’Europeo.

IL PUNTO SUL MERCATO: COMMISSO STABILIRA’ IL BUDGET, ARRIVA UN CENTROCAMPISTA