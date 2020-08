Commisso amaro: i nuovi, adesso, sarebbero costati meno. Iachini chiede un centrocampista

La Nazione fa il punto sulla Fiorentina alle soglie del mercato. Manca poco meno di un mese all’apertura ufficiale di una sessione anomala, e la dirigenza viola deve innanzitutto definire la situazione dei prestiti. Per Dalbert verrà proposto all’Inter il rinnovo alle stesse condizioni. Molto, poi, dipenderà da quel che succederà con Chiesa, se se ne andrà e a quale prezzo: difficile che frutti i 70 milioni della valutazione fatta quasi un anno fa, anche solo a causa della pandemia che ha sgonfiato tutti i valori. Lo sa bene Commisso, che ha ammesso che i giocatori pagati cari a gennaio adesso sarebbero costati molto meno. I soldi non sono un problema, ma buttarli via non piace a nessuno; e allora si attende la cifra del budget di mercato, con Iachini che ha chiesto un centrocampista completo (non un regista puro), in grado di integrarsi con Castrovilli, Amrabat e Duncan. Siamo solo all’inizio, chiude il quotidiano.

