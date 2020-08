Novità di mercato per la Fiorentina, ancora orientata verso i Balcani per il suo mercato. Secondo quanto riferisce il portale serbo Informer, i viola avrebbero messo nel mirino il giovane Zeljko Gavric della Stella Rossa. Per arrivare al classe 2000, Pradè avrebbe presentato un’offerta da 3 milioni di euro con la possibilità di inserire nell’affare anche il cartellino di Terzic.

Sul ventenne, però, c’è anche la concorrenza dell’Atalanta.