Studio Arup e la nuova casa viola: tra Bayern Monaco e Pechino

Il progetto dello studio Arup si aggiudica la vittoria nel concorso del nuovo stadio Franchi. Ecco le altre opere del noto gruppo di architetti

40 mila posti, nuove curve, spazi commerciali e un albergo. Ecco come sarà il nuovo stadio Artemio Franchi che, come visto nel progetto scoperto ieri nel Salone dei Cinquecento, porterà un netto cambiamento all'impianto, mantenendo però gli elementi caratteristici come la Torre Maradona e le scali elicoidali. Scopriamo dunque a chi appartiene il progetto vincitore.

Lo studio Arup, come riportato dal Corriere dello Sport, è il gruppo leader mondiale nel settore dell'ingegneria e della progettazione. Il loro intervento è stato fondamentale anche per impianti come quello del Bayer Monaco e quello di Pechino. Il capo progettista è l'architetto David Hirsch, vero esperto nell'ambito della progettazione. Il progetto del noto team di esperti in ingegneria è risultato quello più interessante e allo stesso tempo affascinante, in grado di integrare a questa operazione di cambiamento non solo il Franchi, ma anche il quartiere di Campo Marte.