Dainelli: “Franchi? Mi piace. Fiorentina? Pause fisiologiche, ma cammino giusto”

Le parole dell'ex capitano sul momento della Fiorentina e sul nuovo Franchi

L'ex capitano e dirigente viola Dario Dainelli ha parlato del progetto vincitore per il restyiling dello stadio Franchi di Firenze a Tuttomercatoweb.com: "Mi piace assolutamente, abbiamo visto poche immagini ma mi sembra veramente un bel progetto sia per lo stadio ma anche per tutta l'area di Campo di Marte. Anche le due colline con la vista su Firenze e l'Appennino mi sono piaciute molto, oltre alla sostenibilità".