Straordinari per Kokorin, al lavoro per accelerare il recupero. Già in panchina contro l’Inter?

Obiettivo Inter. Con tutte le difficoltà che Kokorin affronterà per ritrovare la condizione atletica minima, la sfida contro i nerazzurri varrà il punto di partenza dell’attaccante dentro al campionato di Serie A. L’allenamento che l’attaccante russo ha svolto nella giornata di ieri, testimonia la volontà di bruciare le tappe e recuperare il terreno perduto. Stando a quanto possiamo leggere sul Corriere dello Sport-Stadio, il programma di lavoro personalizzato che lo staff viola ha preparato di concerto col tecnico viola serve proprio a questo. A differenza di Malcuit, il centravanti ha tanto da recuperare, e la sua convocazione per la sfida contro il top club milanese non è scontata. Ma, per Sasha Kokorin la panchina con l’Inter è un progetto affascinante, però tutto da realizzare. L’occasione servirebbe comunque per fargli prendere confidenza con le dinamiche del gruppo al cospetto di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Ecco perché la Fiorentina e il diretto interessato ci si stanno dedicando.

La MoViola – Di Bello sbaglia tutto: rosso eccessivo a Milenkovic, Drago-Lukic da rigore