Stipendi, il piano risparmi è fallito: più due milioni

Il Corriere dello Sport analizza il nuovo piano degli stipendi della Fiorentina, sottolinenando come il ridimensionamento non sia andato a buon fine. Ecco, infatti, quanto si legge:

Il piano di ridimensionamento del tetto stipendi in casa Fiorentina ha portato pochi frutti. Era partito con la cessione di Nikola Milenkovic a luglio e proseguito con l'addio di Nicolas Gonzalez ad agosto. I due giocatori più pagati della vecchia rosa, rispettivamente 3,3 e 3 milioni di euro. Sennonché i rinnovi con adeguamento dei vari Lucas Martinez Quarta, Christian Kouame (a inizio giugno è scattata l'opzione per il prolungamento fino al 2025 presente nel suo contratto), Luca Ranieri e Pietro Comuzzo, hanno contribuito ad "impalare" il monte ingaggi. Non solo: nel corso dell'estate i viola speravano, invano, di poter piazzare un discreto blocco di esuberi, che comprendeva fra gli altri Oliver Christensen e Abdelhamid Sabiri. I quali continuano a pesare per quasi 2 milioni netti in un totale di 35,4.