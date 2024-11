Stesso ruolo, nessuna polemica: Dodò-Kayode, non chiamateli rivali

Tra Domilson Dodô e Michael Kayode, terzini della Fiorentina, non c'è rivalità ma una forte amicizia. Nonostante la competizione per la fascia destra, i due si supportano apertamente: Kayode è stato il primo a celebrare la convocazione di Dodô nella nazionale brasiliana e ha persino fatto gli auguri di compleanno al compagno in portoghese. Dodô, a sua volta, considera Kayode come un fratello minore e lo ha elogiato nel giorno del suo ventesimo compleanno.