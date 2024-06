Stessa storia, stesso ruolo: da Amrabat ad Arthur, cercasi regista

Nuova sessione di mercato, stessa problematica da affrontare. La Fiorentina sembra essersi intrappolata in un loop temporale, ovverosia affidare le chiavi del centrocampo ad un giocatore che poi, dopo un anno, cede o non riscatta. Non è Ricomincio da capo , il film dove Bill Murray interpreta un presentatore televisivo che vive, ripetutamente, la giornata del 2 febbraio, ma poco ci manca.