Milenkovic-Nastasic, è staffetta serba. L’ex City ad un passo

Per un serbo che va, uno che torna. Milenkovic ha mercato, l'ex City e Schalke pronto a sostituire lui o Pezzella

In comune hanno nazionalità e l'aver spiccato il volo in viola. Nikola Milenkovic e Matija Nastasic potrebbero passarsi il testimone a Firenze. Il classe '97 - scrive La Nazione - piace a West Ham e Tottenahm, al Siviglia in Liga e in Serie A alla Juventus, soprattutto se dovesse chiudersi l'uscita di Demiral. La Fiorentina punta a fare cassa e ad evitare lo svincolo visto che il suo contratto scade nel 2022. Molto dipenderà anche da Pezzella, ma il reparto viola potrebbe cambiare totalmente volto.

Se il turco dovesse lasciare Torino (direzione Atalanta), la Juventus potrebbe tentare l'assalto a Milenkovic. L'estate scorsa ogni offerta fu rispedita al mittente, quest'anno la società viola non può sbagliare e l'arrivo in Italia di Ramadani può far pensare ad un'accelerata. Che va di pari passo con il ritorno di Nastasic a Firenze: dopo la retrocessione dello Schalke, l'affare è in dirittura d'arrivo a 2-3 milioni. Il difensore ha già dato l'ok al ritorno in riva all'Arno dopo la tribolata annata 2011-12 quando giocò 25 partite tra Mihajlovic, Delio Rossi e Guerini prima di essere ceduto per 15 milioni più Savic al Manchester City. Adesso toccherà a lui fare meglio di Badelj e Borja Valero, cavalli di ritorno poco fortunati.