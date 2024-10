Stefano Citterio, il “formatore”: chi è il vice di Raffaele Palladino

Con l'assenza di Raffaele Palladino in panchina, domenica sarà la "prima" del suo vice Stefano Citterio. In carriera gli è già successo altre due volte, ma questa sarà senza dubbio speciale per l'ex allenatore dei vari settori giovanili del Renate. Avrà per la prima volta addosso gli occhi di Firenze e insieme alla squadra sarà chiamato a confermare le buone cose viste con il Milan. Con il Monza aveva guidato in solitaria i biancorossi nel successo 3-2 contro il Frosinone e nella sconfitta per 3-0 ad Empoli. Oscar Manzoni, direttore sportivo del Renate, che per molti anni ha visto la crescita di Citterio ha raccontato: "Stefano è una persona di grande competenza. La ribalta della Serie A non lo ha cambiato, anzi è rimasto il grande uomo che era quando lavorava con noi. Più che un allenatore lo definirei un "formatore". E' abile nel migliorare prima l'aspetto interiore e poi la tattica: con il suo carisma sa entrare nella testa di chi allena". Nei suoi anni nel Renate è riuscito anche a centrare una finale Scudetto, mentre dal 2021 è il secondo di Raffaele Palladino, che ha visto in lui un alter ego ideale per curare sia la fase difensiva che la crescita dei giovani. Lo riporta La Nazione.QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO SU CITTERIO E PELUSO