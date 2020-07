Un attaccante da doppia cifra assicurata, ancora giovane e con un contratto in scadenza nel 2022 non ancora prolungato. Tuttosport parla di Andrea Belotti (SCHEDA) come identikit perfetto per l’attacco viola, visto che il “Gallo” già a gennaio era entrato in orbita Fiorentina prima che la società ripiegasse su Cutrone. Stasera per la dirigenza sarà l’occasione per ammirare da vicino il figlioccio di Beppe Iachini (colui che lo ha valorizzato a Palermo) prima del passaggio al Toro dove è sempre andato oltre quota 10 gol. E anche se Commisso lo seguirà con attenzione, in tutto il clan viola c’è ammirazione per l’attaccante granata e della Nazionale.

BELOTTI OSSERVATO SPECIALE, E ANCHE GOTZE…