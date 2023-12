Stasera arriva Zapata, l’attaccante cercato più volte dalla Fiorentina

In casa Fiorentina rimane attuale il tema attaccante. In granata, ad esempio, stasera ci sarà quello Zapata che più e più volte è stato indicato come il centravanti giusto per portare gol nella cassaforte viola. Dal Napoli, come dall’avventura nella Samp e infine direttamente da Bergamo, Zapata, prima con Corvino e poi con Pradè, ha finito spesso per essere trattato come una pedina nel mirino della Fiorentina. Idee, voci, indiscrezioni, contatti, ma alla fine niente. La strada di Zapata torna così a incrociarsi, ma ancora da avversario, con quella della squadra viola, stasera. Già, proprio nel momento e nell’anno, in cui gli attaccanti della squadra di Italiano continuano ad essere sotto esame e hanno difficoltà a mettersi in moto. Uno stimolo in più, per Beltran e Nzola, questa sfida diretta con colui che oggi sarebbe potuto essere a Firenze. Ma non c’è. E nessuno, per la verità, vorrebbe rimpiangere. Lo riporta la Nazione.