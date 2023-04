Stanchezza, calo e inconscio: Italiano vuole la sua squadra sempre viva

Giovedì sera la Fiorentina avrà da giocare una partita molto importante: il ritorno della semifinale di Coppa Italia al Franchi contro la Cremonese. Appuntamento da non fallire per nessun motivo al mondo, con Italiano a lavoro per tenere tutti sulle corde fino all'ultimo. Per casi come questo, come scrive La Nazione, il professor Aza Nikolic, coach-guru della squadra di basket serba, aveva dato vita ad un'aforisma che potrebbe suonare come un monito per l'attuale momento viola: "Tu sei come mucca Erzegovina: prima fare tanto buon latte e poi dà calcio al secchio". Quindi, è questo quello che la Fiorentina non deve fare. Il ko con il Monza è rimasto negli occhi di tutti, non per il momento in cui è arrivato, ma piuttosto per il come. Il drastico calo di tensione dopo la rete dello 0-2 ha fatto preoccupare e non poco l'ambiente viola, anche se Italiano in conferenza stampa post partita ha detto esattamente il contrario. Se non ci fossero stati quei 13 minuti perfetti, la sconfitta, molto probabilmente, sarebbe stata molto più larga e il risultato un semplice incidente di percorso. Oltre che in Coppa Italia, in Europa il cammino della Fiorentina può ancora regalare grandi soddisfazioni. Il secchio del latte è ancora integro e il compito della squadra sarà quello di continuare a riempirlo da giovedì.