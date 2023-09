Stanca e inconcludente, è la peggior Fiorentina degli ultimi tre anni

Tutto sbagliato

I viola - si legge - hanno spesso preso gol in contropiede nella gestione Italiano, è il rischio di attaccare con tanti uomini: ma quando come ieri la squadra non ce la fa non c'è da vergognarsi a rimanere un passo indietro. Invece ieri la Fiorentina non si è presentata a San Siro: quinta gara in due settimane, va bene, ma non si capisce allora perché Italiano abbiamo operato così pochi cambi in una squadra apparsa già stanchissima. Il quotidiano sottolinea come nelle 60 partite stagionali dello scorso anno non si ricordi una singola prestazione del genere. Il mercato ha in teoria migliorato la squadra, ma per adesso dal campo ce n'è poca traccia, a differenza dell'Inter.