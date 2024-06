Stagione fallimentare per Nzola. Partirà per il ritiro ma il suo futuro è incerto

La stagione di M’Bala Nzola alla Fiorentina è stata tutt’altro che soddisfacente. L’attaccante angolano risulta il quattordicesimo giocatore viola per impiego valutato in minuti, ed è stato in grado di segnare appena 7 gol in 47 presenze. Per una media, come minimo modesta, di 0,1 reti a partita. Il suo rendimento è andato molto al di sotto delle aspettative sia della società che di Vincenzo Italiano, che aveva coscientemente avallato il suo acquisto l'anno scorso poiché, avendolo allenato allo Spezia, ne conosceva pregi e difetti. Non immaginava, però, che del classe ’96 sarebbero emersi più che altro i limiti. Adesso la linea è chiara: i viola puntano a cedere l’attaccante, ma senza svenderlo. Nell'agosto del 2023 lo pagarono ben 13 milioni e gradirebbero evitare bagni di sangue economici. Per questa ragione Nzola, il cui cartellino oggi vale più o meno 8 milioni, è pronto ad aggregarsi al gruppo per il ritiro estivo nell'ottica di aspettare con relativa calma l'offerta giusta. Ricordiamo che lo scorso giugno, prima della Fiorentina, fu la Salernitana a tentare lo Spezia. Chissà che il presidente Iervolino non ci ripensi per tentare la nuova scalata in Serie A. Non è neppure da escludere che arrivi dall’oriente la proposta in grado di soddisfare la Fiorentina. A luglio 2023 gli sceicchi sarebbero stati disposti a sborsare una cifra interessante per accaparrarsi il giocatore, ma la cosa non si concretizzò mai. Resta il fatto che le lusinghe arabe, solitamente accompagnate da una buona somma in denaro, potrebbero tornare d’attualità. Le riflessioni sono al vaglio, la netta sensazione è che l'avventura di Nzola a Firenze sia arrivata al capolinea. Lo riporta il Corriere dello sport.