Stage a Coverciano per Mancini: convocati due giovani talenti Viola

La Nazione riporta la notizia delle convocazioni di Roberto Mancini per gli stage a Coverciano. Molti giovani, profili destinati a dire qualcosa nel calcio che conta. C'è anche un po' di Fiorentina con Bianco e Martinelli, ma non solo. Infatti, sono stati chiamati anche giocatori in prestito come Pierozzi (in prestito alla Reggina), Dalle Mura (in prestito alla Spal). Un buon segnale per il futuro del club gigliato.