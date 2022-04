Staffetta Cabral-Piatek, Italiano sceglie. Chi metterà la freccia?

Corsa a due per il centravanti, Italiano può scegliere tra Piatek e Cabral. Gli impegni ravvicinati aiutano entrambi

Cabral o Piatek? In vista della gara contro la Salernitana sarà ballottaggio fino all'ultimo tra i due centravanti viola. Il brasiliano - scrive il Corriere dello Sport-Stadio - appare per il momento in leggero vantaggio rispetto al polacco, che però scalpita e punta ad interrompere un digiuno che dura dal 6 marzo. L'ex Basilea dal canto suo va a caccia del trentesimo gol stagionale e ha segnato sempre in trasferta, il Pistolero vuole guadagnarsi una difficile conferma segnando magari dei gol decisivi. I due hanno segnato gli stessi gol di Torreira (5) - sottolinea il quotidiano - e l'obiettivo adesso è mettere la freccia l'uno sull'altro per provare a sorpassarsi.