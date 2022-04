Corsa all’Europa, la Conference è alla portata: gli scenari (e la corsa vs Roma)

Ci siamo, in questo mese si decidono le sorti europee di quattro squadre

Con le finaliste della Coppa Italia, l’Inter e la Juventus, già qualificate alla Champions, il settimo posto attualmente occupato dalla Fiorentina vale la Conference League. Ci sono due scenari che inibiscono un posto europeo per le Italiane: Juve settima ma vincitrice della Coppa Italia e Roma ottava ma vincitrice della Conference League (entrambe nel caso qualificate all'Europa League). La classifica dalla quarta all’ottava posizione recita Juventus 63, Roma 58, Lazio e Fiorentina 56 e Atalanta 51 (con quest’ultime due che devono recuperare una gara), quindi sono due scenari non così probabili; tenersi alle spalle l’Atalanta potrebbe bastare per la Conference. La corsa all'Europa League andrebbe fatta sulla Roma più che sulla Lazio in netto vantaggio negli scontri diretti, non sbagliando né il recupero con l'Udinese, né la gara in casa con i giallorossi. Difficilissimo, nonostante l'investitura di Allegri, arrivare in Champions. Lo scrive il Corriere Fiorentino.