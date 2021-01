Staff e squadra da oggi in ritiro, la carica di Commisso in vista del Crotone

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina ha deciso di andare in ritiro pre-partita 24 ore in anticipo per catalizzare l’attenzione della squadra. Il match contro il Crotone è ritenuto dalla società come uno snodo della massima importanza per non deragliare in classifica. La speranza è che questa scelta possa essere la strada giusta per trovare concentrazione e soprattutto punti dopo la disfatta di Napoli. Commisso si è mosso in prima persona, nelle ultime ore è andato al centro sportivo per vedere da vicino la situazione. Il proprietario ha assistito all’allenamento, ha parlato con tutti i calciatori, uno ad uno, e ha cercato di capire meglio la condizione fisica e mentale del gruppo. Il presidente Commisso ha fatto sentire la sua voce, adesso si attende una risposta consona sul campo.

