Pedullà: “Kokorin, 5 milioni cifra giusta. Ma la Fiorentina ha un problema di management”

Di seguito un estratto dell’articolo di Alfredo Pedullà sulle colonne di gazzetta.it: “Aleksandr Kokorin alla Fiorentina dopo un mini inseguimento, lungo poco più di un mese. È lui l’attaccante che i viola hanno scelto per scortare Vlahovic. All’alba dei suoi 30 anni e malgrado le smentite di Pradè che prima di Natale disse “mai trattato”, evidentemente un goffo tentativo di nascondere un’operazione ormai in dirittura. Pescare in Russia comunque non significa dare il via libera alla cessione di Kouamé: si libererà soltanto per un’offerta molto vicina ai 20 milioni”.

Pedullà continua: “[…] Cinque milioni per Kokorin sono una spesa giusta, il problema è un altro: lo scorso gennaio Commisso spese talmente tanto che ancora non ha capito se gli hanno fatto uno scherzo di cattivo gusto facendogli investire tutti quei soldi. Oppure se, soluzione non da scartare, forse è meglio pensare a una rivoluzione del management nella speranza che questa stagione finisca presto. E che Kokorin faccia parlare soltanto il campo”.