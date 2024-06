Stadio, primo incontro Fiorentina-Comune per capienza e settore ospiti

Sul Corriere Fiorentino si torna a parlare della questione Franchi . Martedì, ai vecchi campini, è andato in scena un incontro tra il dg della Fiorentina, Ferrari, e quello di Palazzo Vecchio, Parenti, per parlare della reale capienza del Franchi e dello spostamento del settore ospiti.

La priorità del club, che insiste per un incontro in Questura e non ha ancora preso contatti con la neo sindaca Funaro, è far partire la campagna abbonamenti, ma prima ha bisogno di conoscere la capienza esatta e dove saranno sistemati i tifosi avversari (ipotesi probabile 500 posti in Maratona grazie a una deroga della Lega).