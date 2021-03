Per la Fiorentina la via di fuga è solo la vittoria. Intanto contro il Parma domenica pomeriggio. Come scrive il Corriere dello Sport, Commisso dagli Stati Uniti è rimasto in contatto con i suoi dirigenti. La parola d’ordine è restare compatti per uscire dalle sabbie mobili di una classifica sempre più insidiosa. I conti si faranno alla fine. Anche la panchina di Prandelli non è in pericolo, dicono dal club, nessuno vuole pensare al peggio. Ma la pazienza rischia di diventare a scadenza. Domenica la Fiorentina non potrà sbagliare contro il Parma, anche perché il baratro, col Torino indietro di due gare, potrebbe spalancarsi davanti senza preavviso.