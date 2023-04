Stadio, per il Franchi tempi stretti. E si discute al Parlamento Europeo

Sulle pagine del Corriere Dello Sport si parla della questione stadio per la Fiorentina. Una partita parallela che si sta giocando fra la Toscana e Bruxelles per capire se si potrà evitare lo stop definitivo a parte dei fondi del PNRR per intervenire sul Franchi e sulle aree circostanti. Secondo il quotidiano è una partita destinata a giocarsi in pochi giorni dopo le perplessità mosse dalla Commissione UE.

Si muove la politica

Il ministro per gli affari europei Fitto è partito per il Belgio per sottoporre le argomentazioni in accordo con Firenze e Venezia (coinvolta per gli investimenti al Bosco dello sport) e confutare le perplessità. C'è però soltanto un mese di tempo per decidere. Nelle ultime ore, anche il ministro Abodi ha supportato il progetto, parlando favorevolmente in direzione dell'investimento. L'alternativa - si legge - qualora non si dovessero sbloccare i 55 milioni europei, sarebbe procedere tramite fondi nazionali. Ma ad oggi resta un'opzione in secondo piano.