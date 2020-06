Stadio nuovo: Rocco e Firenze vogliono risposte da Palazzo Vecchio. Altrimenti si passa a Campi

Sulle pagine di La Repubblica questa mattina si ripercorre quella che è stata la giornata di ieri e che può essere una svolta per la questione nuovo stadio a Firenze. Nelle ultime ventiquattro ore infatti gli ultras viola e le associazioni dei tifosi della Fiorentina hanno presentato un comunicato firmato da tutti i diretti interessati in cui si annuncia una manifestazione per venerdi prossimo da parte dei tifosi della Fiorentina (LEGGI QUI). Tutti uniti per la realizzazione di un nuovo stadio per la Fiorentina. Allo stesso tempo Joe Barone sta portando avanti la pista Campi ed ha incontrato il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi (LEGGI QUI).

Oramai Firenze ed il patron della Fiorentina Rocco Commisso non intendono più a aspettare ulteriori cambi di programma della amministrazione comunale. Pertanto, se non arriveranno aggiornamenti da Palazzo Vecchio nelle prossime ore, per poter far rientrare in partita Firenze ed il suolo fiorentino, la Fiorentina si muoverà ben determinata su Campi Bisenzio.