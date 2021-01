Stadio, in vista un incontro tra Nardella e Commisso. La Fiorentina cerca chiarimenti

L’invito a vedersi è arrivato dallo stesso sindaco Nardella, durante la conferenza di ieri, e da parte della società viola c’è totale apertura a un incontro che si terrà nei prossimi giorni. Probabilmente già in questa settimana. Perché comunque da parte della Fiorentina c’è voglia di capire, anche se la posizione di Commisso resta sempre la stessa. In fondo, si percepisce dagli ambienti della società viola, dalla conferenza stampa di ieri ci sono molti punti rimasti in sospeso: tra questi le tempistiche dell’intervento, quali potrebbero essere i ricavi potenziali per la Fiorentina, che capienza avrà lo stadio una volta che saranno eseguiti i lavori, come saranno gestiti eventuali spazi commerciali. Tutte domande che la Fiorentina, ora più che mai, si sta ponendo.