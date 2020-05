Stadio, il grande gelo. Commisso e tifosi spingono per Campi, ma Nardella non ci sta

Come sottolinea Il Corriere Fiorentino sulla questione stadio sono ancora ampie le distanze tra Comune e Fiorentina. Chi si aspettava un’apertura verso soluzioni diverse dal Franchi, anche fuori Firenze (vedi Campi), è rimasto deluso dalle parole del sindaco Dario Nardella che a 48 ore dalla scadenza per il bando dell’area Mercafir ha ribadito l’importanza dell’impianto del Campo di Marte: LEGGI.

Un’indicazione opposta all’auspicio della grande maggioranza dei tifosi, compatti nello schierarsi a favore del presidente Commisso come conferma anche il sondaggio di Violanews.com (I RISULTATI). Ma mentre in casa viola nessuno vuole esporsi in attesa che sia Commisso a prendere la parola nei prossimi giorni, sull’ipotesi Campi Nardella frena ancora.