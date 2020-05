“Nuove regole per restyling Franchi, io ci credo. Stadio a Campi non coerente. Sosterrò Commisso come i DV”

Dario Nardella torna a parlare della questione stadio, dopo gli ultimi fastidi fatti filtrare dalla Fiorentina e da Commisso: “Io non commento retroscena e rumors. Confermo la mia linea: lavorare con tutti gli strumenti per consentire ristrutturazioni anche importanti di stadi-monumenti. L’Italia è oberata da vincoli. Per me resta una priorità mantenere il Franchi e rilanciarlo” ha detto il sindaco di Firenze a Lady Radio. “Ristrutturare il Franchi deve tenere conto anche del contesto (parco, grande area attorno). Le regole possono essere cambiate e sono fiducioso in tal senso. Stadio a Campi? La storia della Fiorentina è legata a Firenze. Firenze e la Fiorentina sono un tutt’uno e dunque bisogna essere coerenti con questo concetto. La variante alla Mercafir quando sarà completata lo renderemo noto. Io sono dalla parte di chi vuole investire sulla città – ha aggiunto Nardella -. L’ho già fatto coi Della Valle, lo farò anche con Commisso. Chi vuole aiutare Firenze e la Fiorentina ha l’appoggio del sindaco”.

