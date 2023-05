“Stadio garanzia per il futuro, al riparo da cordate improbabili: aiutate Rocco”

"La telenovela stadio rappresenta in maniera lampante il motivo per il quale sia sempre più difficile attrarre capitali stranieri e investitori in Italia e a Firenze in particolare, nonostante l'enorme fascino esercitato all'estero dal Belpaese. Discutiamo da anni di curve e scale elicoidali, intanto a Londra si è deciso di radere al suolo Wembley e di costruire appartamenti nel vecchio stadio di Highbury, in Germania gli stadi sono ormai tutti nuovi e perfino a Sivas, in Anatolia, abbiamo scoperto esserci un impianto di ultima generazione. Lo stadio di proprietà, sommato al centro sportivo, avrebbe rappresentato un'assicurazione permanente per la nostra squadra del cuore che in futuro sarebbe divenuta acquistabile solo da imprenditori facoltosi e intenzionati a investire, tenendola al riparo da avventurieri e cordate improbabili. Non sarà facile ma se ci fosse una strada per far tornare Commisso sui suoi passi andrebbe intrapresa subito. Innanzitutto per il bene di Firenze".