Stadio Franchi, parte il conto alla rovescia. Il Ministero ha 90 giorni per rispondere ad ACF

La richiesta di indicare formalmente quali elementi siano da preservare in occasione dell’intervento sullo stadio Franchi. E una lettera di Nardella, che ribadisce come il Comune lavori al fianco della Fiorentina. Questo il contenuto della raccomandata che sarà spedita oggi a Roma, dopo una riunione telematica di alcuni giorni fa tra ACF, Comune di Firenze e Ministero dei Beni Culturali in merito alla questione nuovo impianto. Commisso, scrive il Corriere Fiorentino, non vuole imbarcarsi nel progetto senza sapere nel dettaglio cosa può e non può fare, perché un “non va bene” può costargli milioni di euro. L’incontro online ha dato buoni esiti, ed è stata riscontrata un’apertura al dialogo. Da qui l’invio della lettera, che contiene le indicazioni del nuovo progetto Casamonti; la risposta sarà importante per capire come muoversi e decidere se finalmente ci saranno gli estremi per farlo. La legge assegna 90 giorni di tempo al Ministero per rispondere, ma da Roma fanno l’occhiolino e assicurano che ne sapremo qualcosa molto prima.

