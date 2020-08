Stadio, fioccano gli emendamenti. Il M5S propone solo restauro, palla al Senato

Cinque in tutto, anzi sette se si considerano le proposte generali, valide anche per gli impianti non vincolati. Gli emendamenti al Decreto Semplificazioni spuntano come funghi, e il Movimento Cinque Stelle si è unito al coro, ma con sostanziale variazione sul tema, con un documento che renderebbe “obbligatoria la conservazione dell’impianto nelle sue attuali condizioni, salvo gli interventi di restauro necessari ad assicurare la continuità del funzionamento della struttura”. Va ricordato che, se non si potranno abbattere le curve, la Fiorentina virerà sull’opzione Campi Bisenzio. L’associazione Italia Nostra, intanto, si legge sul Corriere Fiorentino, ha espresso parere concorde a quello di Pessina (LEGGI QUI), che aveva ammonito sul rischio di creare precedenti pericolosi di subordinazione dei patrimoni artistici a interessi economici. Sta al Senato decidere quale emendamento, tra PD, M5S, Italia Viva e i tre della Lega, approvare.