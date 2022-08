Stadio e Viola Park, l’agenda di Commisso è fitta. Il presidente sta per tornare

Non è escluso, si legge, che Commisso possa trattenersi anche più a lungo in Italia, visto che gli argomenti per una sua permanenza non mancano. Dal Viola Park, dove troverà un colpo d'occhio decisamente diverso rispetto a dicembre, al capitolo stadio. Ci sarà un incontro con il sindaco Nardella e, oltre a decidere se essere o meno partner nei lavori di restyling, dovrà anche decidere il destino della squadra. Trasloco in altro impianto o partite in un Franchi a capienza ridotta? A questa domanda il tycoon potrebbe dare una risposta già nelle prossime settimane.