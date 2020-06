Stadio, copianificazione prossimo passo. Ecco i quattro possibili percorsi

Al via l’iter urbanistico-amministrativo che potrebbe portare alla realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. Il prossimo passo è la copianificazione. Quali sono – si chiede La Nazione – gli iter possibili di variante? I tecnici (di Regione e Comune di Campi, ndr) lo valuteranno nei prossimi giorni. Ci sono quattro possibilità: messa da parte l’idea di una variante ordinaria, per i tempi poco fast, si può prevedere un percorso che si leghi all’approvazione del piano strutturale e del piano operativo che il Comune di Campi sta portando avanti parallelamente. Probabilmente questa è l’opzione più rapida, anche rispetto all’iter accelerato consentito dalla legge Nardella sui nuovi stadi, inserita nella legge di stabilità del 2014, che prevede la presentazione di uno studio di fattibilità corredato da piano economico e finanziario a sostegno della fattibilità dell’opera e uno schema di convenzione. Altrimenti c’è la possibilità di far valutare lo stadio opera pubblica, accorciando i tempi. O, ancora, aspettare eventuali novità dal decreto Semplificazioni.