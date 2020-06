Stadio, ass. Ceccarelli: “Al via la copianificazione, serve volontà politica condivisa”

Dopo la video conferenza di ieri tra il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, e l’assessore regionale all’urbanistica Vincenzo Ceccarelli è iniziato l’iter che porterà alla copianificazione, un’istanza che ciascun Comune può attivare in base all’input di voler occupare nuovo suolo. Ne prendono parte, oltre al Comune richiedente, la Città metropolitana (e dunque Dario Nardella) e gli altri enti interessati dall’opera. Su La Nazione troviamo anche un virgolettato di Ceccarelli:

Il Comune prima di poter dare avvio alla variante urbanistica deve ottenere l’ok della conferenza di copianificazione. Servono 60 giorni (al massimo 90) per ottenere una risposta sulla base di valutazioni tecniche sulle compatibilità di tipo ambientale, della viabilità, commerciale, aeroportuale che la nuova opera comporta. Ci sono molti pareri tecnici da chiedere, ma nel frattempo valuteremo il tipo di iter da percorrere in seguito. Ritengo sia importante, se non fondamentale, che per un’opera di questa portata, che prevede la realizzazione di un casello autostradale, di una nuova viabilità e del prolungamento della tramvia, ci sia una volontà politica condivisa all’interno di una pianificazione strategica dell’intera area.