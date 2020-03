Stadio, anno zero: torna in campo l’ipotesi Franchi. E si pensa ad una legge ad hoc

Per il nuovo stadio della Fiorentina a questo punto resta aperto, sul fronte viola, il ‘bando Commisso’, ovvero l’invito a tutte le realtà di Firenze e di Città Metropolitana a farsi avanti con aree, tempi e conti giusti per la nuova casa gigliata. La società viola continua a sperare, sempre che Commisso non si stanchi della valanga di burocrazia che gli è precipitata addosso. Scenari ancora tutti aperti per Campi Bisenzio e aree simili, ma anche per l’area della Caserma Perotti a Coverciano. A questo punto torna in campo anche il restyling del Franchi, per il quale il patron ha chiesto “la revisione o la reintegrazione della legge sui monumenti” per avere maggiore flessibilità di intervento. Un appello al quale ha risposto l’onorevole Di Giorgi, che sta lavorando ad una proposta di legge per snellire procedure e vincoli. Lo scrive La Nazione.