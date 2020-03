On. Di Giorgi: “Pronto disegno di legge per il Franchi. Il ministero sarà sensibile. Commisso? Presto lo sentirò”

L’onorevole Rosa Maria Di Giorgi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della nuova possibile

Gli stadi sono aeree pregiate delle città, non dobbiamo far degradare una struttura così importante, come sta accadendo per lo stadio Flaminio a Roma. Abbiamo un nuovo proprietario che vuole investire su quest’area, tutte le norme burocratiche che sta incontrando gli faranno sicuramente accapponare la pelle, presto avrò la possibilità di parlarci. Il restyling del Franchi è l’idea più percorribile per avere un nuovo stadio nel centro di Firenze. Possiamo lavorare per introdurre delle nuove normative entro poche settimane per tutelare proprio il possibile restauro degli stadi comunali italiani e non considerarli più come semplici beni culturali. La proposta di legge è già pronta, lavoreremo al meglio per ottenere i massimi risultati in tempi brevi come richiede Commisso. Il ministero come il comune di Firenze hanno a cuore le sorti di uno stadio che rappresenta la storia di Firenze, per questo credo che saranno sensibili.