Stadio a Campi? Giani-PD si oppongono all’ idea di Commisso

Il gruppo PD in consiglio regionale si schiera con il Presidente di Regione Eugenio Giani contro il piano di Commisso su un’urbanistica concertata per costruire il nuovo stadio a Campi Bisenzio. In sostanza, si legge su La Nazione, Andrea Vannucci e compagni chiedono, con una mozione, “a partire dalla prospettata ipotesi di rifacimento complessivo dello stadio Artemio Franchi, in seguito alle indicazioni del Mibact, e dalla necessità di dotare la città di Firenze di un impianto moderno e funzionale capace di generare impatti positivi in termini sportivi, economici e sociali, di prediligere interventi, anche finalizzati ad incrementare i servizi e le attività, principalmente mediante il recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti, in coerenza con gli obiettivi dettati dalla normativa regionale in materia di governo del territorio”.

