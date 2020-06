Stadio a Campi, e adesso cosa succede? I primi passi per il nuovo impianto

La Nazione in edicola oggi traccia il percorso che dovranno intraprendere Fiorentina e amministrazione comunale di Campi Bisenzio nelle prossime settimane. Detto che comunque l’ipotesi-restyling non è definitivamente tramontata, per l’impianto nella piana c’è l’interesse della società, manifestato ieri ufficialmente, e c’è quello del Comune ospitante. Ma i tempi sono tutt’altro che rapidi. L’interesse della Fiorentina chiama all’approvazione di una variante urbanistica, che richiede molto tempo. Per tagliare corto, rifacendosi alla legge Nardella (ironia della sorte), sarebbe necessario presentare un progetto preliminare unito al piano economico e finanziario e ad uno schema di convenzione.

Adesso il Comune di Campi dovrà ottenere l’approvazione del piano strutturale, quindi dovrà essere completato il percorso del piano operativo. Il sindaco Fossi sarà impegnato in Regione, dove si riunirà nella conferenza di copianificazione con tutte le istituzioni interessate dall’opera (quindi anche Nardella per la Città Metropolitana): l’ok preliminare alla compatibilità può arrivare entro 60-90 giorni, quindi via all’iter di variante.

