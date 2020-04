Stadi vuoti: il danno per i club di A sfiora i cento milioni

Quanto costa ai club il mancato incasso dei botteghini? Se lo chiede il Corriere dello Sport – Stadio, oggi in edicola. Se non si disputassero i 12 turni di campionato rimasti in sospeso, i 20 club di A rischierebbero un danno tra i 75 e i 95 milioni di euro. La biglietteria pesa sui ricavi dei club per circa il 10%, dato che si fa più pesante se si pensa che proprio in questa stagione si era registrata una nuova crescita nell’affluenza di pubblico. Dopo anni di disaffezione in questa stagione la media spettatori si attestava su 26.644 unità, media record degli ultimi venti anni, e in crescita rispetto ai 25.500 della passata stagione. Son ben 6.820.745 i tifosi ad aver acquistato un biglietto per le partite di campionato. È l’Inter ad aver fatto registrare la media più alta con ben 65.800 spettatori. Se si parla di riempimento degli impianti la Serie A è ancora lontana dagli standard degli altri campionati europei. A fronte del 90% registrato in Spagna ed Inghilterra gli impianti italiani si attestano tra il 55 e il 59%. A causa del Coronavirus questa forma di ricavi verrà meno, con la possibilità che anche le prime partite della nuova stagione si disputino a porte chiuse. Con un calcio che rischia di diventare sempre più appannaggio delle pay-tv, senza cornice di pubblico.

