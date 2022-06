Stadi, solo la Fiorentina può agire con soldi pubblici: la vittoria del Franchi

Lo stadio di Firenze è privilegiato, anche se Commisso lo avrebbe sempre voluto di proprietà

Tutti vogliono lo stadio nuovo, ma solo la Fiorentina può farlo con i soldi pubblici. La Gazzetta dello Sport si concentra sugli impianti italiani e sottolinea come il pressing del sindaco Nardella sia andato a segno, ottenendo 95 milioni per ultimare i lavori in 3 anni, dal 2023 al 2026, e rinnovare lo stadio comunale e l'area circostante. In larga parte si tratta di contributi a fondo perduto dai paesi del Nord Europa, che nelle grandi città vengono razionati in materia di sport, e di solito bastano per un palazzetto, non certo per uno stadio. Per rendere vita al Flaminio a Roma ci vorrebbero 45 milioni, mentre a disposizione ce ne sono solo 18. Invece il Franchi è rientrato nel piano per i grandi attrattori culturali, pur essendo firma di Nervi proprio come il Flaminio lasciato fuori insieme a tutti gli altri stadi.