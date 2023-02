Squadra, tecnico e società: sono tutti sotto accusa

La mancanza di un centravanti si fa sentire e non c’è continuità di risultati

Redazione VN

Repubblica Firenze si concentra sul momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Bologna. Tutti sono sotto accusa: società, tecnico e squadra.

SOCIETA' — (...) L’asticella a inizio stagione era stata alzata: puntare a migliorare la scorsa stagione, dunque dal sesto posto in sù. Il che doveva comprendere una rosa all’altezza, in qualità e quantità, per gestire le tre competizioni e soprattutto le fasi più delicate come questa di febbraio che lascerà dietro di sé verdetti da dentro o fuori. I conti, però, al momento non tornano.

TECNICO — (...) Quest’anno le difficoltà sono aumentate. Il percorso in Conference è stato macchiato dalla sconfitta in Turchia che ha costretto i viola al playoff col Braga. In Coppa Italia la finale è a portata di mano ma in campionato gli stimoli sono calati in maniera vertiginosa. E anche il tecnico, passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1 per poi tornare al modulo originario, pare in difficoltà.

SQUADRA — Se alzare l’asticella a inizio anno aveva dato ulteriore entusiasmo al gruppo viola, il rendimento in campionato ha tolto qualche energia mentale. La squadra fatica a recuperare quando va in svantaggio e pare compattarsi specie nelle sfide da dentro o fuori. Come a inizio stagione col Twente, come accaduto in Coppa Italia col Torino. Zero vittorie contro le undici squadre che sono davanti ai viola in classifica. Un segnale chiaro che non tutto però dipende dalla testa. Manca anche qualità, forse qualche adeguata soluzione in panchina. Manca una punta di peso, che segni con regolarità e che finalizzi ciò che la squadra di Italiano costruisce.